Silvester in Hückeswagen : Wandergruppe Dhünn beendet das Jahr sportlich

Silvester in Hückeswagen

„Neues Jahr ist morgen!“ lautet traditionell das Motto der Silvesterwanderung der Wandergruppe Dhünn, die sich hauptsächlich aus Hückeswagener Mitgliedern zusammensetzt. „Wir trotzen der Pandemie und bewegen uns auch am letzten Tag des Jahres mit gebührender Vorsicht zusammen an der frischen Luft“, kündigt Organisator Joachim Kutzner an. Eigentlich sollte die Wanderung ab dem Vereinslokal, dem Beverblick, starten, aber da das Lokal Weihnachtsferien macht, springt der „Hofgarten“ als Startlokal ein.