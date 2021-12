Rückblick auf das Jahr 2021 in Hückeswagen : Die Impfstelle in Gummersbach ist startklar

Hückeswagen Zum Jahresende wird auch in drei Impfstellen im Kreis geimpft – eine davon ist in den ehemaligen BEW-Büros im Bürgerzentrum in der Schloss-Stadt.

Eingestellt wurde das Impfen in Gummersbach, als immer mehr Hausärzte und mobile Impfteams den Piks in den Arm übernahmen. Zum Jahresende wird auch in drei Impfstellen im Kreis geimpft – eine davon ist in den ehemaligen BEW-Büros im Bürgerzentrum in der Schloss-Stadt. Dort kann man sich seit Ende November impfen lassen. Die andere beiden Impfstellen sind in Gummersbach und in Waldbröl. Was heute Routine ist, war zu Jahresbeginn noch Neuland. Vor allem der Weg nach Gummersbach erschien für viele Senioren sehr schwierig zu bewerkstelligen – Angehörige übernahmen die Fahrt, aber auch viele Freiwillige spielten „Impf-Taxi“. Ebenfalls als entsprechend aufregend beschrieben die Menschen ihre Erstimpfung in Gummersbach – zudem waren sie aber vor allem glücklich über „ihren Piks“.