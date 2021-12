Weihnachtsverlosung der Hückeswagener Werbegemeinschaft : Auto gibt’s für die Losnummer 100.704

Die Ziehung der Weihnachtsverlosung erfolgte intern (v.l.): Petra Gutowski, Bernd Lammert und Rita Schuldner-Lapp mit der Losnummer 100.704 für den 1. Preis (Auto). Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Wegen der empfohlenen Kontaktbeschränkungen wurden die zehn Hauptpreise der Weihnachtsverlosung am Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen. Trotz verhaltener Kaufkraft werden etwa 300 Gewinne ausgegeben.

Eigentlich hatte die Werbegemeinschaft wieder eine öffentliche Ziehung mit Live-Musik im Kultur-Haus Zach geplant. Doch die hohen Corona-Inzidenzzahlen lassen eine solche Veranstaltung derzeit nicht zu. Daher traf sich der Arbeitskreis der Werbegemeinschaft am Montagabend intern, um die Gewinn-Losnummern der Weihnachtsverlosung zu ermitteln – diesmal in Rita’s Weinlädchen an der Islandstraße.

Nach einer kleinen Stärkung schritten Rechtsanwältin Petra Gutowski und Stephan Lapp, der schon alle drei Zwischenziehungen an den verkaufslangen Samstagen moderiert hatte, zur Tat. Aus fünf großen Vasen wurden gelbe Überraschungsei-Kapseln und die inliegenden Zahlen zu der Gewinnnummer zusammengesetzt. Der weiße Kleinwagen, der noch im Foyer unterhalb des Bürgerbüros geparkt ist, geht an den Besitzer mit der Losnummer 100.704. Weitere neun Preise - vom Fernseher bis zur Flasche Wein - wurden ebenso auf diesem Weg ermittelt. Außerdem wurden 292 Zehn-Euro-Gutscheine der Werbegemeinschaft verlost. Dafür benötigt der Arbeitskreis eine Startzahl, die aus Kugeln mit den Nummern 0 bis 200 ermittelt wurde. Gezogen wurde die Nummer 24, von der aus gerechnet jedes 471. Los gewinnt. Also 24, 495, 966 und so weiter.

Info Das sind die zehn Hauptgewinne Die Hauptpreise Das sind die zehn Hauptpreise der Verlosung: 1. Preis 10.704 (Auto) 2. Preis 131.081 (Fernseher) 3. Preis 119.030 (Handwerkergutschein über 500 Euro) 4. Preis 14.275 (Buffet im Wert von 300 Euro) 5. Preis 100.141 (Lego) 6. Preis 96.344 (Armband) 7. Preis 96.130 (Koffer) 8. Preis 128.977 (Handtücher) 9. Preis 54.446 (Gin) 10. Preis 116.822 (Wein) - alle Zahlen ohne Gewähr). Veröffentlichung Die Liste mit den übrigen 292 Gewinnen (Gutscheine der Werbegemeinschaft über zehn Euro) steht auf der Seite D 2. Alle Losnummern sind hier zu finden unter und hier werbegemeinschaft-hueckeswagen.de/ Gewinnausgabe Der Gewinne können am Donnerstag, 13. Januar, 8.30 bis 18 Uhr, in der Raiffeisenbank und danach bis 31. Januar im Schuhhaus Albus gegen Vorlage des Hauptloses eingelöst werden.

Von den Mitgliedern der Werbegemeinschaft wurden in diesem Jahr 137.600 Lose ausgegeben. Das entspricht in etwa der Größenordnung des Vorjahres. „In diesem Jahr hatten wir aber insgesamt mehr Verkaufstage und auch noch einen verkaufsoffenen Sonntag vor Weihnachten“, sagte Bernd Lammert, Sprecher der Werbegemeinschaft. Das bedeutet, dass der Umsatz der lokalen Händler in diesem Jahr gerade soeben – wenn überhaupt – das Vorjahresniveau erreichen konnte. „Die 2G-Regel, die wir durchsetzen müssen, ist schon sehr hinderlich, auch wenn alle Kunden gut mitmachen“, berichtete Modehändler Dirk Sessinghaus. Auch wenn die Einzelhändler, anders als 2020, um einen Lockdown im Vorweihnachtsgeschäft herumgekommen sind, seien die Menschen sehr vorsichtig und zurückhaltend. Dabei punktet eine Kleinstadt wie Hückeswagen mit wenig Andrang in Geschäften, so dass sich jeder Kunde sicher fühlen kann.

Dass die öffentliche Veranstaltung zur Ziehung der Hauptpreise abgesagt werden musste, schmerzte natürlich auch Moderator Stephan Lapp. „Es ist wirklich schade, denn die Veranstaltung war immer gut besucht“, sagte er. Auch die Zwischenziehungen waren von Abstand geprägt. Kinder durften nicht auf die mobile Bühne am Wilhelmplatz geholt werden, damit sie ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen und anschließend Lose ziehen konnten. Das mussten der Moderator und sein Helfer eigenhändig übernehmen.

Für die zehn Hauptpreise tat Stephan Lapp das gerne noch einmal mit Spannung, denn kaum eine Kleinstadt kann als Hauptpreis mit einem Auto aufwarten. „Wir hoffen, dass wir das auch im nächsten Jahr schultern können“, kündigte Dirk Sessinghaus an. Auch wenn die meisten Gewinner das Auto verkaufen würden, so sei ein Kleinwagen als Hauptgewinn ein gewichtiges Zugpferd. Möglich sei so ein Preis allerdings nur, wenn genug Mitglieder Lose ausgeben würden. „Nur gemeinsam sind wir stark“, betonte Sessinghaus.