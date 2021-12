2021 Das Jahr in Hückeswagen im Überblick – Teil 1: Januar bis Juni : Das zweite Jahr mit Coronavirus

Große Freude: Auch Arne Plötz von „hairdesign & styling“ durfte ab 1. März 2021 wieder seinen Salon für die Kunden öffnen – etwa ein Jahr, nachdem die Pandemie ausgerufen wurde. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Auch das am Freitag zu Ende gehende Jahr 2020 stand in Hückeswagen ganz im Zeichen und unter den Auswirkungen der Pandemie. Und ganz so schnell wird das Virus auch nicht wieder verschwinden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Bereits der Jahresrückblick für 2020 stand unter der Überschrift: „Virus legt die Schloss-Stadt lahm“. Und auch über das Jahr 2021 könnte man diesen Satz stellen. Denn auch wenn die Menschen in Hückeswagen – dem Gewöhnungsfaktor sei es gedankt – sich an die Maßnahmen gewöhnt hatten, sie auch weitestgehend befolgten und insgesamt einen bemerkenswerten Gleichmut an den Tag legten, konnte wohl niemand guten Gewissens sagen, dass man das Jahr zwei mit dem Coronavirus als insgesamt einfach bezeichnen könnte. Im Gegenteil: Die Nerven wurden durch weiter andauernde Abstands- und Hygienemaßnahmen, Schulschließungen und den Sorgen vor einer Ansteckung geliebter Mitmenschen erneut für ein ganzes Jahr strapaziert – Ende, nach derzeitigem Stand, weiterhin offen.

Auch in unserer Redaktion meldeten sich Leser, die trotz weitgehender Einhaltung der Maßnahmen, immer wieder auch deren Missachtung beobachteten. Die Stadtverwaltung kontrollierte das genau, und wie Roland Kissau vom Ordnungsamt mitteilte: „In 98 Prozent würden die Menschen direkt auf die Ansprache reagieren und etwa die Masken korrekt aufsetzen.“ Hygienekonzepte in Firmen, bei Vereinen und im Einzelhandel wurden überarbeitet, angepasst – und eingehalten. Die Impfungen versprachen eine Entspannung, die im Sommer auch deutlich an den Zahlen sichtbar waren – aktuell lässt die Omikron-Variante zusammen mit noch nicht erreichter Herdenimmunität durch ausreichende Impfung die Zahlen aber wieder ansteigen.

Info Auch weiterhin: AHA-Regeln beachten! Pandemie Das nicht mehr ganz so neue Coronavirus löst die Lungenkrankheit Covid-19 aus. Erste Meldungen aus China datieren auf das Jahresende 2019, zu einer Pandemie wurde das Coronavirus aber erst im Frühjahr 2020 erklärt. Schutz Neben der Impfung – als vollständig geimpft gilt man mit zwei Impfungen und der Boosterimpfung – helfen am besten die AHA-Regeln als Schutz vor der Ansteckung mit dem Coronavirus: Abstand, Händewaschen, Atemmaske.

Dass Not erfinderisch macht, zeigte sich etwa auch im neuen Konzept der Erstkommunionsfeiern, das Diakon Burkhard Wittwer in der ersten Jahreshälfte vorstellte. Die Katechese sollte zurück in die Familie – coronakonform, aber auch für die Zukunft gewünscht, weil wesentlich unmittelbarer. Worüber man heute nur lachen kann, war im Januar erstmals Realität – eine Inzidenz von mehr als 200. Derzufolge wurde erstmals die Bewegungsfreiheit auf 15 Kilometer rund um Hückeswagen eingeschränkt. Im März, etwa ein Jahr nach dem Auftreten der Pandemie auch in Deutschland, konnten sich vor allem die Kunden und Betreiber von Friseurläden wieder freuen – sie durften wieder Haare schneiden beziehungsweise geschnitten bekommen. Auch das Impfgeschehen nimmt weiter an Fahrt auf. Die Hausärzte sollen ab dem zweiten Jahresquartal mit in die Impfung einsteigen – auch die in Hückeswagen. Und auch getestet werden soll künftig in der Schloss-Stadt – zwei Apotheken und später auch andere Teststellen am Wilhelmplatz, im ehemaligen Hotel zur Post und beim Fleischmarkt in Kobeshofen bieten die Bürgertests an. Auf der anderen Seite gibt es Problembereiche, an die man gar nicht gedacht hatte. So klagt Getränkehändler Stefan Lorse darüber, dass die Abnehmer für das Fassbier fehlen – kein Wunder, bei mehr oder weniger dauerhaft geschlossener oder eingeschränkter Gastronomie.