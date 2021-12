Helios-Klinik in Hückeswagen : Helios – Leni Maria ist das „Christkind“ aus Halver

Wipperfürth/Halver Eigentlich war die kleine Halveranerin zum 19. Dezember angekündigt, doch sie wartete bis zum Heiligen Abend. Grund für die Eltern, ihre Pläne um den Zweitnamen zu ändern.

Das ist wohl ein klassisches Weihnachtsbaby, ein Christkind: Auch am 24. Dezember hatte das Kreißsaalteam in der Helios-Klinik in Wipperfürth alle Hände voll zu tun. Gleich drei Kinder bescherten ihren Eltern einen ganz besonderen Heiligabend. Eines der „Christkinder“ ist Leni Maria. Am 24. Dezember um 12.55 Uhr erblickte das kleine Mädchen das Licht der Welt, brachte 3630 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Für die glücklichen Eltern Svenja und Sebastian Smigaj ist es der zweite Nachwuchs.