Hückeswagener Firma würdigt Verdienste : Klingelnberg ehrt langjährige Mitarbeiter

Blicken auf ein erfülltes Arbeitsleben bei der Firma Klingelnberg zurück (v.l.): Christel Thiel, Christian Neuber, Werner Hager und Karin Hager. Foto: Klingelnberg/Klingeknberg

Hückeswagen Insgesamt wurden 830 Jahre Betriebszugehörigkeit und damit Erfahrung, Wissen, Loyalität und Vertrauen gewürdigt, teilt das Unternehmen mit.

Eine Firma ist immer nur so gut, wie es ihre Mitarbeiter sind. Insofern steht und fällt der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens immer auch mit dem Einsatz, dem Engagement und der Motivation der Mitarbeiter. Auch in der Corona-Zeit hat es sich Klingelnberg, Hückeswagens größte Firma, nicht nehmen lassen, 23 Jubilare aus dem Jahr 2021 für ihre langjährige Mitarbeit zu würdigen. „Insgesamt wurden 830 Jahre Betriebszugehörigkeit und damit Erfahrung, Wissen, Loyalität und Vertrauen gewürdigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu den Jubilaren zählten drei Mitarbeiter mit jeweils 50 Jahren Betriebszugehörigkeit, zwölf mit 40 Jahren und acht mit 25 Jahren. „Da aufgrund der derzeitigen Situation Feierlichkeiten noch schwierig sind, versäumen wir es dennoch nicht, unseren Jubilaren unseren herzlichen Dank auszusprechen. Wir sind besonders stolz, dass wir gleich drei Jubilare mit 50 Jahren Betriebszugehörigkeit ehren“, sagte Finanzvorstand Christoph Küster. „Ohne diese tolle Mannschaft wären wir nicht das, was wir heute sind – ein weltweit führender Hersteller in der Verzahntechnik.“ Jeweils seit einem halben Jahrhundert bei Klingelnberg angestellt sind Christian Neuber (Lagerleiter), Werner Hager (Fertigung) und Christel Thiel (Auftragszentrum).



Christian Neuber ist ein Urgestein im Unternehmen: Seine Ausbildung begann er 1971 als Maschinenschlosser. Eine lange Zeit arbeitete er in der Einzelteilfertigung, bevor er Anfang der 1990er Jahre als Kolonnenführer tätig war. Heute leitet er die Lagerabteilung. „Nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit ist das Unternehmen fast ein Zuhause geworden. Den familiären Umgang mit den Kollegen habe ich stets sehr geschätzt. Arbeitskollegen wurden zu Freunden. Selbst bei einer Belegschaft von 750 Mitarbeitenden kenne ich vom Inhaber bis zum Kranführer jeden“, sagt Neuber, der seine eigene Familiengeschichte bei Klingelnberg hat. Sein Vater war als Modellschreiner bei Klingelnberg beschäftigt, sein Bruder als Elektriker, seine Mutter arbeitete in der Werkskantine. „Da ich in einer Siedlung mit Klingelnberg-Werkswohnungen aufgewachsen bin, stellte sich für mich erst gar nicht die Frage nach einem konkreten Ausbildungswunsch, sondern einzig die Frage, was die Firma Klingelnberg sucht“, sagt Neuber. Mittlerweile ist auch schon die nachfolgende Generation bei Klingelnberg tätig: Sein Sohn und seine Schwiegertochter arbeiten ebenfalls für den Maschinenbauer.



Werner und Karin Hager kommen gemeinsam auf 90 Jahre Betriebszugehörigkeit. Karin Hager ist seit 1981 bei Klingelnberg angestellt und arbeitet heute als kaufmännische Sachbearbeiterin in der Abteilung Normwesen. „Für uns hatte es viele Vorteile, zusammen in derselben Firma zu arbeiten“, erzählt sie. „Wir konnten gemeinsam zur Arbeit fahren, so dass wir nur ein Auto benötigten. Auch Urlaubstage ließen sich einfacher planen.“ Zu Beginn ihrer Tätigkeit im Zentrallager buchte sie noch Material von Karteikarten ab, die sich in einem speziellen Paternoster befanden. „Somit habe ich noch die Anfänge der Digitalisierung sehr gut mitbekommen, habe mich jedoch schnell an die Computerarbeit gewöhnt“, versichert sie.