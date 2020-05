Alternative Bestattung : Friedwald ja, Standort eher nein

Kleinhöhfeld/Höhe In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses waren die Vertreter aller sechs Ratsfraktionen durchaus angetan von der Möglichkeit, in Hückeswagen einen Bestattungswald anzubieten.

Dass viele Menschen eine andere Bestattungsart wünschen, als die klassische im Sarg, ist längst auch bei der Verwaltung angekommen. Nicht zuletzt deshalb hatte sie 2013 eine Urnenwand für den Friedhof Am Kamp ins Gespräch gebracht. Doch die Politik lehnte dieses Ansinnen vor zwei Jahren endgültig ab. Anders sieht es bei dem geplanten Friedwald an der Bever-Talsperre nahe der Ortschaften Kleinhöhfeld und Höhe aus: In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend im Forum waren die Vertreter aller sechs Ratsfraktionen durchaus angetan von der Möglichkeit, in Hückeswagen einen Bestattungswald anzubieten, wo die Asche von Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Urne nahe eines Baums bestattet wird. Doch fast durch die Bank sahen sie auch die Probleme, die der Friedwald an der Bever-Talsperre mit sich bringen kann. So betonte etwa Christian Schütte (CDU): „Wir sollten ein solches Projekt nicht gegen den Willen der Anwohner durchsetzen.“