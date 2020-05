Hückeswagen in der Corona-Krise : Bürgerbad öffnet wieder unter strikten Auflagen

Thomas Nebgen, einer der Geschäftsführer des Bürgerbads, hockt im Eingangsbereich, der ab Samstag zur „Einbahnstraße“ wird – damit der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Elf Wochen nach der kurzfristigen Schließung am 15. März wird das Hückeswagener Hallenbad am Pfingstsamstag, 30. Mai, wieder öffnen. Allerdings zunächst nur für die Frühschwimmer und mit ausgeweiteten Hygienestandards.

Es sieht nach Donnerstag aus, ist aber ein Dienstagmorgen: Im neu eingerichteten Spraypark im Außenbereich (s. Info-Kasten) wässert eine Wasserfontäne den Rollrasen neben den Spielfiguren. An den Startblöcken in der Halle dichtet Werner Lehmacher, Fachangestellter für Bädertechnik, mit neuem Silikon die Fugen ab. Und den Boden des großen Beckens säubert ein Unterwasserstaubsauger. Was wie die wöchentliche Reinigung aussieht, sind die letzten Vorbereitungen auf die Wiedereröffnung des Bürgerbads am kommenden Samstag nach elfwöchiger corona-bedingter Zwangspause.



Wer darf ab dem 30. Mai kommen? Zunächst können nur die Mitglieder der IG Frühschwimmer das Bad benutzen. Der öffentliche Badebetrieb wird frühestens ab Montag, 15. Juni, wieder aufgenommen, sagt Thomas Nebgen, einer der ehrenamtlichen Geschäftsführer der Bürgerbad gGmbH, im Gespräch mit unserer Redaktion. Geöffnet ist, bis auf donnerstags, ab 7.30 Uhr, beendet wird das Schwimmen montags und dienstags um 9.30 Uhr, mittwochs und freitags um 12 Uhr, und samstags und sonntags um 13 Uhr. Donnerstags können die Vereine von 13 bis 22 Uhr wieder trainieren. Nebgen rechnen in erster Linie mit den Triathleten des ATV. Die DLRG hingegen habe bereits mitgeteilt, bis zu den Sommerferien keine Kurse mehr anbieten zu wollen.

Wermer Lehmacher, Fachangestellter für Bädertechnik, dichtet die Fugen der Startblocks mit neuem Silikon ab. Foto: Stephan Büllesbach

Info Spraypark kann in Betrieb genommen werden Foto: Stephan Büllesbach Was Der Spraypark ist eine 4,30 mal 6,40 Meter großen Wasserlandschaft auf dem Außengelände, die das alte, mehr als 30 Jahre alte Außenbecken abgelöst hat. Wer Elefantenrutsche, eine Schildkröte und ein Nilpferd, die beide Wasser speien, eine sich um eine Palme windende Schlange und ein schmaler Spiele-Tisch sollen die Kinder nach draußen locken. Der Spielbereich ist mit Gummimatten ausgelegt. Kosten Die 60.000 Euro für die Spielelandschaft haben die Frühschwimmer übernommen, die Bürgerbad gGmbH musste weitere etwa 20.000 Euro für die neue Technik inklusive Pumpen und das Herrichten des Außenbereichs übernehmen. Wann Der Spraypark wird zusammen mit dem Bürgerbad am Samstag, 30. Mai, eröffnet. Zunächst können sich darauf aber nur die Kinder der Frühschwimmer tummeln.



Öffnet auch die Sauna wieder? An allen Tagen, bis auf den Donnerstag, kann sauniert werden. Die Sauna öffnet um 14 Uhr (und damit mindestens eine Stunde nach dem Ende der Frühschwimmer-Zeit) und schließt um 20 Uhr. Das Bad dürfen die Saunagäste nicht nutzen.



Auf was müssen sich die Bade- und Saunagäste einstellen? Der Eingang ist mit Flatterband und entsprechenden Aufklebern auf dem Boden zu einem Einbahnstraßensystem umfunktioniert worden: Rechts geht’s hinein, links später wieder hinaus. Ein Mitarbeiter leitet die Badegäste in die Toilette im Foyer, wo sie sich wahlweise die Hände waschen oder desinfizieren müssen. Die WCs sind abgesperrt. Anschließend muss sich jeder Gast, wie in einem Lokal, in eine Besucherliste eintragen. Erst danach darf er zur Kasse oder zum Kassenautomaten. Bargeldloses Bezahlen ist bereits seit längerem möglich. Ins Hallenbad dürfen maximal 60, in die Sauna höchstens 25 Gäste hinein. Sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen müssen sie einen Mundschutz tragen. Beim Abschied trägt der Mitarbeiter im Foyer die entsprechende Uhrzeit hinter dem Namen des Gastes ein.



Wie sieht das Hygienekonzept aus? Die Sammelumkleiden der Badegäste werden geschlossen, von den Wechselumkleiden ist nur jede zweite nutzbar. Von den jeweils neun Duschen bei den Damen und Herren stehen lediglich vier zur Verfügung, damit der Mindestabstand eingehalten werden kann. 60 Schränke können genutzt werden, die anderen bleiben zu. Die Damen- und Herrentoilette kann jeweils nur von einem Gast genutzt werden. In der Sauna sind lediglich 25 Schränke im Betrieb. In die Blockhaussauna dürfen maximal sechs Gäste hinein, in die Fasssauna und das Dampfbad jeweils nur einer, und das Sanarium fasst maximal fünf Personen. In den drei Duschbereichen steht nur jeweils eine Dusche zur Verfügung, die Fuß- sowie das Tauschbecken werden nicht angeschlossen. Die Einzeldusche im Blockhaus ist zwar im Betrieb, die Schwalldusche und der -eimer im Auenbereich werden hingegen nicht angestellt. Die Textil-Dampfsauna im Schwimmbadbereich kann von höchstens drei Badegästen gleichzeitig genutzt werden. Die Rutsche und die beiden Sprungbretter im Hallenbad sind zwar nutzbar, geöffnet ist aber immer nur ein Angebot.



Wie sorgt das Bürgerbad-Team für Hygiene? „Wir werden einen Mitarbeiter nur dafür abstellen, dass er nach einem festen Desinfektionsplan wischt“, erläutert Nebgen. Das sind etwa Türgriffe und -knaufe, die Berührungsfläche des Kassenautomaten, das Drehkreuz, Armaturen, Geländer, Seifenspender und Mülleimerdeckel. Jedes Teil wird mindestens einmal in der Stunde desinfiziert, um die Keimbelastung zu verringern. Zudem wurde eine Reihe von Desinfektionsspendern gut sichtbar angebracht. Das Personal ist darauf geschult, alle inzwischen geltenden Hygienestandards einzuhalten und auch bei den Gästen darauf zu achten.



Was ist im Notfall? Sollte Erste Hilfe nötig sein, sollten die Mitarbeiter Handschuhe und Gesichtsschutz so früh wie möglich anlegen, heißt es in den Bestimmungen. Für das Beatmen werden Taschenmasken benutzt, die auf die Gesichter des Verunglückten gelegt werden.



Was ist mit dem Schulschwimmen und den Kursen? Die Schulen werden frühestens im neuen Schuljahr wieder mit dem Schwimmunterricht beginnen. Einzelne Kurse, wie Aqua-Fitness und Aqua-Rider, können jetzt schon starten. Der Kinderschwimmkursus, der am 15. März abrupt endete, soll bis zum 14. Juni zu Ende geführt werden. Zugelassen sind aber maximal sechs Kinder pro Kursstunde.