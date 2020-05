Wandern in Hückeswagen : Dank der Grünen zu den Bäumen des Jahres wandern

Hückeswagen Die Grünen hatten für die Bergische Wanderwoche eine geführte Wanderung zu den Bäumen des Jahres in Hückeswagen geplant. Die fällt zwar aus, abgegangen werden kann die Strecke trotzdem.

Die Route entlang der Bäume des Jahres, die die Grünen in den vergangenen neun Jahren zusammen mit den Kindern aus Hückeswagener Kindergärten und Schulen gepflanzt haben, ist etwa zehn Kilometer lang. Start ist der Wanderparkplatz an der Wupper-Vorsperre, wo 2015 der Feld-Ahorn gepflanzt wurde. Weiter geht’s in die Wupperauen zur Elsbeere (2011). Die weiteren Stationen sind die Winterlinde (2016) am Spielplatz auf dem Dierl, die Flatterulme (2019) auf dem Friedhof, der Wildapfel (2013) im Stadtpark gegenüber der Stadtbibliothek, die Europäische Lärche (2012) an der Ecke Ruhmeshalle / Zum Sportzentrum, die Esskastanie (2018) am Spielplatz Ewald-Gnau-Straße und die Fichte (2017) an der Grundschule Wiehagen. Die Traubeneiche von 2014 in Kleineichen kann nicht besucht werden, da sie wegen eines Befalls gefällt werden musste und der Ersatzbaum noch nicht gepflanzt ist.