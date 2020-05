Edeka-Markt : Zufahrten zu möglichem Edeka-Markt weiter unklar

Hückeswagen Laut Flächennutzungsplan sind aktuell zwei Zufahrten für den neuen Edeka-Markt vorgesehen – eine von der Bundesstraße in Höhe Grünenthal, die andere über die Blumenstraße. Gegen Letztere regt sich Widerstand.

121 Seiten stark war das Einzelhandelskonzept, dass das Kölner Stadt- und Regionalplanungsbüro Dr. Jansen im Oktober 2010 der Stadt vorgelegt hatte. Und irgendwo darin verbirgt sich offenbar der Hinweis auf einen möglichen neuen Edeka-Standort. Und auch, dass die Zufahrt zu diesem Lebensmittelmarkt über die B 237 zu erfolgen hat. Darauf machte am Montagabend zu Beginn des Haupt- und Finanzausschusses ein Hückeswagener die Verwaltung darauf aufmerksam. Er gehört der Bürgerinitiative an, die verhindern will, dass die Blumenstraße zu einer Zufahrt zu dem Edeka-Markt werden wird, der möglicherweise bis 2022 am Ende der Straße stehen könnte.