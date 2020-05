Hückeswagener Helden in der Corona-Krise : Mit Beschäftigung gegen den Lagerkoller

Hückeswagen Für die Bewohner und die Mitarbeiter vom Haus Drei Birken der Lebenshilfe stellt die Corona-Krise eine Ausnahmesituation dar. Trotz der Doppelbelastung sorgendie Betreuer für einen harmonischen Alltag.

Seit zwei Jahren wohnt Daniela Hilbig in der betreuten Wohngemeinschaft Haus Drei Birken am Hambüchener Weg und ist sehr glücklich über die neu gewonnene Selbstständigkeit. An den Wochenenden besucht die 42-Jährige ihre Familie in Wermelskirchen. Normalerweise. Doch jetzt ist alles anders, denn durch die Corona-Situation sind Besuche und Treffen mit den Angehörigen wegen der Infektionsgefahr nicht möglich. Gemeinsame Einkäufe und Therapiestunden sind gestrichen, die Arbeit in den Werkstätten der Lebenshilfe wurde eingestellt. Die Bewohner befinden sich dadurch immer alle zeitgleich im Haus. Das ist nicht nur für sie eine ganz neue Situation, auch die Mitarbeiter stehen vor einer großen Herausforderung.