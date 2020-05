Hückeswagen / Radevormwald : Sparkasse hilft Vereinen in Not

Sparkasse hilft Vereinen in Not

In der Hauptstelle der Sparkasse an der Radevormwalder Hohenfuhrstraße sitzt auch der Vorstand. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen/Radevormwald Die Corona-Krise bringt auch Sportvereine und Kulturschaffende an ihre (finanziellen) Grenzen. Vor allem, weil nun auch viele Veranstaltungen bis mindestens Ende August abgesagt werden mussten. Somit fehlt es ihnen an fest eingeplanten Mitteln.

Gleichzeitig erreichten die Sparkasse Hilferufe um Unterstützung, weil wegen der Absage von Großveranstaltungen bis mindestens 31. August – in Hückeswagen mit dem Aus des Altstadtfestes auch darüber hinaus – den Vereinen nun eingeplante und größtenteils dringend benötigte Einnahmen fehlen werden. Neben den aktuellen Ausschüttungen der beiden Sparkassen-Stiftungen (die BM berichtete in der vorigen Woche) beschloss die Sparkasse, einen Sonderfond für Radevormwald und Hückeswagen zur Verfügung zu stellen. Der bewegt sich laut Scholz im fünfstelligen Bereich. Insbesondere gefördert werden sollen die Musikschulen beider Städte, das Kultur-Haus Zach, der Kulturkreis Radevormwald, die Arbeit der Freunde und Förderer der Jugendpflege in Hückeswagen und das DRK Dahlhausen. Die Hilfe ist in der Regel finanzieller Art, kann mitunter aber auch Sachleistungen beinhalten – etwa bei der Bedürftigenhilfe, dem Mittagstisch, der Bereitstellung von Schutzmaterialien oder für Onlineaktionen für Kinder