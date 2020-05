Hückeswagens Partnerstadt im Mai : Corona kommt für Etaples zu Unzeiten

Die Marina von Etaples ist wieder bereit für den Sommer. Foto: Axel Bornkessel

Etaples In Hückeswagens Partnerstadt warten die Menschen sehnsüchtig auf den Beginn der Badesaison. Aber das Coronavirus sorgt auch weiterhin für Einschränkungen, die den Franzosen das Leben schwer machen.

Von Axel Bornkessel

Gut zwei Monate sind es her, seit den Franzosen vom 17. März an eine strikte Ausgangssperre verordnet wurde. Sie ließ den Menschen täglich nur für eine Stunde Zeit für Einkäufe und Besorgungen. Besonders hart traf das jene, die, wie Hückeswagens Freunde in Etaples-sur-Mer, täglich die frische Brise vom Meer her atmen können, aber zumeist daran gehindert waren, sich in seine Nähe zu begeben: Wer einen Fuß auf die weiten Strände der Côte d’Opale setzte, der musste mit einem Bußgeld von 135 Euro rechnen.

Kein Wunder also, dass mit zunehmender Frühlingswärme die Lust auf Wind und Salzluft übermächtig wurde und sich erster Protest regte. Er ging vor allem von den örtlichen Amtsträgern aus. Beharrlich forderten die Bürgermeister Ausnahmen von den Sperren.

Der Strand von Etaples Nachbarort Le Touquet - menschenleer. Foto: Axel Bornkessel

Info Hoffnung auf weitere Lockerungen Einschränkungen Regierungschef Édouard Phillipe schränkte Mitte Mai die Reiseerwartungen der Franzosen drastisch ein: In den Monaten Juli und August könne man Ferien machen, jedoch innerhalb des Hexagons – womit Frankreich gemeint ist – und seiner Departements in Übersee. Die staatliche Eisenbahn wie auch die Hotels nähmen Reservierungen entgegen. Radius Allerdings bleibe der Bewegungsradius auf 100 Kilometer um den jeweiligen Wohnort beschränkt. Viele Franzosen hoffen jetzt auf Lockerungen in neuen Ankündigungen am 2. Juni.

Dann kam das magische, lang ersehnte Datum, der 11. Mai – in Frankreich durfte sich per Dekret zaghaft das öffentliche Leben wieder regen. Kindergärten, Schulen, Frisöre und Geschäfte öffneten, natürlich mit den gebotenen Sicherheitsauflagen. Ausflüge im Radius von 100 Kilometern, etwa an die Küste, waren von nun an erlaubt. Doch wer das Pech hat, außerhalb dieser Reichweite zu wohnen, wie die Einwohner im Großraum Lille, dem bleibt der Meeresblick versagt und der muss mit dem Strand unterm Pflaster vorliebnehmen.

Die Bürgermeister an den Küstenorten drängten weiterhin erfolgreich: In der Region Loire-Atlantique wurde als Erstes die Bucht von La Baule geöffnet, ebenso einige Bäder weiter südlich in der Vendée, nicht aber die Seepromenade im mondänen Deauville in der Normandie. Am 14. Mai wurde auch die Côte d’Opale freigegeben, und schließlich, zwei Tage später, waren alle Strände der Nation wieder begehbar.

Die Sorge, dass die Attraktivität von Frankreichs Küsten unter dem Chaos solch unterschiedlicher Restriktionen leiden würde, hat die Regierung Mitte Mai zu drastischen Rettungsmaßnahmen veranlasst: Es geht um den gewaltigen Wirtschaftsfaktor Tourismus, weshalb Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von 18 Milliarden Euro zur Vergabe langfristiger Darlehen beschlossen wurden. Hoteliers, Bewirtungsbetriebe, die Infrastruktur der Erholungsgebiete sollen nach der Krise gestützt, aber auch auf lange Sicht gefördert werden.

Von dieser Finanzspritze sollen nicht nur ausländische Touristen profitieren, sondern auch Franzosen. Vor allem im Norden des Landes denken die Menschen um: Ob in Lille oder in Etaples – die Einschätzung sind alle gleich, aber überraschend. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie planten 61 Prozent der Befragten den üblichen Fernurlaub in Spanien, Nordafrika oder anderswo. Diese Absicht hat sich inzwischen ins komplette Gegenteil verkehrt: Fast 70 Prozent wollen nun Ferien im Lande machen oder schlicht zu Hause bleiben. Sie fürchten unsichere Flugtermine, neue Erkrankungswellen, oder sie können sich die Urlaubsausgaben kaum noch leisten.

Die ersten Hotels in Etaples und im Nachbarort Le Touquet haben wieder geöffnet und warten nun auf die Luft- und Sonnenhungrigen. Doch der wiedergeschenkte Genuss geschieht unter Auflagen: Die Benutzung von Strand und Meer soll, wie es hieß, nur auf dynamische Weise vonstattengehen – was konkret bedeutet, dass Surfen, Spaziergänge, die pêche à pied, also der Fang von Meeresgetier bei Ebbe, und Bewegung erlaubt sind, aber kein Stehenbleiben. Weder eine noch ein Picknick sind weiterhin verboten. Und Badelaken, Sandburgen oder Sonnenbaden am Strand gehen schonmal gar nicht.