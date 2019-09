AOK-Projekt in Hückeswagen : Ehemalige Gladbach-Profis kicken mit Montanusschülern

AOK-Projekt in Hückeswagen

Hückeswagen Im Zuge des AOK-Projekts „Fit durch die Schule“ waren Marcel Witeczek und Michael Klinkert zu Gast.

Die Montanusschule ist eine sehr sportfreundliche Schule. Das zeigte sich auch am Mittwochvormittag, als wieder einmal die beiden Ex-Bundesligaprofis Marcel Witeczek und Michael Klinkert zusammen mit AOK-Mitarbeiter Frank Nöhles im Zuge des Krankenkassen-Projekts „Fit durch die Schule“ in der Schloss-Stadt zu Gast waren. Gabi Schlünder, die bei der AOK Rheinland-Hamburg das Projekt betreut, hatte auch nur Gutes über die Montanusschule zu berichten. „Die Hauptschule macht schon viele Jahre lang mit, ihre Projekte sind immer förderfähig.“

So auch das diesjährige, das den Titel „Coolness Training“ trägt und sich an Schüler alles Jahrgangsstufen richtet. „Das Projekt läuft das ganze Jahr über und wurde mit 4200 Euro bezuschusst“, sagte der stellvertretende kommissarische Schulleiter Klaus Kruska. Insgesamt habe die AOK in 16 Schulen im Verbund Rhein-Berg, Oberberg und Leverkusen 78.000 Euro ausschütten können. „Für die geförderten Schulen gibt es als Bonus noch den Trainingstag mit den beiden ehemaligen Fußballprofis“, sagte Gabi Schlünder.