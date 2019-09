Unfall in Hückeswagen : Ältere Motorradfahrer sind kein Problem

Auf den Straßen in Oberberg verunglücken eher die ganz jungen und die Kradfahrer im mittleren Alter. Ein 93-Jährger, wie am vergangenen Samstag, ist die absolute Ausnahme. Foto: dpa-tmn/Judith Michaelis

Hückeswagen Es sind eher die Menschen im ganz jungen und im mittleren Alter, die mit dem Krad verunglücken.

Das war eine Unfallmeldung, über die auch erfahrene Polizisten staunten: „Da sind wir auch drüber gestolpert“, bestätigt Monika Treutler, Sprecherin der Polizei des Oberbergischen Kreises. Am Samstag war ein 93-jähriger Motorradfahrer aus Wuppertal mit seiner roten BMW samt Beiwagen auf der B 483 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. „Ein herausragender Fall“, sagt Monika Treutler. Aber auch wenn der Unfall und das Alter des Motorradfahrers für viel Gesprächsstoff sorgt, hält sich die Polizei bei der Bewertung zurück. „Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an solchen Diskussionen und bleiben neutral“, sagt Monika Treutler.

Klar sei aber, dass die heutigen Senioren viel mobiler seien als früher. „Und ab wann gilt denn ein Mensch als betagt?“, fragt die Polizeipressesprecherin. Eine Einschätzung sei da total schwierig, zumal sich viele über 60-Jährige heute nicht als Senior bezeichnen würden. Grundsätzlich stelle sich natürlich die Frage, ob da zusätzliche Tests im Alter angebracht seien. Aber da mische sich die Polizei nicht ein.

Hintergrund zum Unfall am Samstag auf der Rader Straße zwischen Radevormwald und Hückeswagen: Normalerweise fährt der 93-Jährige immer mit seiner Frau im Beiwagen, nicht so am Samstag. „Da ist er die Kurve aufgrund der geänderten Gewichtsverteilung einfach anders angefahren“, berichtet Monika Treutler. Das erkläre den Unfall.