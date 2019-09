VHS des Oberbergischen Kreises : VHS mit neuem Layout und Online-Service

Hückeswagen/Oberberg Mit der Werbekampagne „Nützliches Wissen“ verweist die Volkshochschule Oberberg jetzt auf die Alltagstauglichkeit des auf alle Lebenssituationen bezogenen Weiterbildungsangebotes.

„Starke Frauen – Starke Kommunen“ heißt das Empowerment-Projekt des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und des Landesverbandes der Volkshochschulen in NRW, das zum Ziel hat, das Potenzial engagierter Frauen in den Blick zu nehmen und sie zur Kandidatur für ein politisches Mandat zu ermutigen. In fünf Workshops werden praxisnah sowohl die Grundlagen kommunalpolitischer Arbeit und Handlungsfelder, als auch die dazu notwendigen Erfolgsstrategien vermittelt.Wie immer bietet die VHS ein breites Entspannungs- und Bewegungsangebot – ob im Wasser oder an Land. Erstmalig im Programm ist die für jegliche Altersstufe geeignete Reihe „ZENbo-Balance“, ein sanfter Mix aus Yoga, Quigong und klassischer Entspannung. Mit zwei Kursen Yoga für Kinder und Großeltern sollen im Nordkreis ganz besonders die Familien gestärkt werden. Noch bis Freitag können Interessierte in die seit dem 28. August laufenden Lehrgänge aufgenommen werden. Semesterbeginn war am Montag. Info: Tel. 02261 81900.

www.vhs-oberberg.de