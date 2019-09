Konzert in Hückeswagen : Uwe Sandfort & Martin Hermann im Kultur-Haus

Konzert in Hückeswagen

Uwe Sandfort und Martin Hermann bringen feinste Gitarrenmusik am Freitag ins Kultur-Haus Zach. Foto: Hermann

Hückeswagen Das Duo Uwe Sandfort & Martin Hermann gastiert am Freitag, 20. September, ab 20.30 Uhr im Kultur-Haus Zach. Dabei trifft Funk-Jazz auf Fingerstyle, elektrische auf akustische Gitarre.

