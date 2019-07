Förderung für Hückeswagener Hauptschule : Montanusschule – 4200 Euro für Selbstverteidigung

Hückeswagen Doe Hückeswagener Montanusschule erhält 4200 Euro der AOK für das „Coolness-Training“.

Seit elf Jahren fördert die AOK Rheinland/Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen weiterführende Schulen dabei, bewegungsfördernde Angebote außerhalb des Sportunterrichts dauerhaft in den Schulalltag zu integrieren. Und zwar nicht als Ersatz für ausgefallenen Unterricht.

Das Wipperfürther St.-Angela-Gymnasium, an dem ebenfalls auch viele Hückeswagener Schüler unterrichtet werden, bekommt 4680 Euro für den Kursus „Yoga – Stressbewältigung und Stärkung der inneren und äußeren Balance“. Kinder und Jugendliche verbringen heute deutlich mehr Zeit in der Schule als noch vor 15 oder 20 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung der AOK. „Umso wichtiger ist es, dass Schulen nicht nur Orte des Lernens, sondern auch der Bewegung sind.“ Die an der Initiative teilnehmenden Schulen würden mit ihrem Einsatz den Grundstein für ein gesundes und aktives Leben ihrer Schüler legen.