Diamantene Hochzeit in Hückeswagen : Sechs Umzüge in 60 Ehejahren

Hückeswagen Ein bewegtes Leben hat das Ehepaar Rudolf und Edeltraud Dronia hinter sich, das seit 14 Jahren in Hückeswagen lebt und Diamantene Hochzeit feiern kann. Aus der Ehe sind ein Sohn, zwei Töchter und neun Enkel entstanden.

Ein großes Familienbild mit allen Kindern und Enkeln hängt im Wohnzimmer von Rudolf und Edeltraud Dronia. Die Familie steht für das Paar, das heute seine Diamanthochzeit feiert, auch nach 60 Ehejahren an oberster Stelle. „Mein Mann hat schon immer mitgeholfen, die Kleinkinder zu füttern oder ist einkaufen gegangen“, erinnert sich die 81-Jährige an die Familiengründung. Die Kinder waren auch der Grund, warum das Paar aus Mönchengladbach heute im Bergischen Land eine neue Heimat gefunden hat. In der Nähe der Tochter zu sein, habe 2005 den Ausschlag dazu gegeben, in die Schloss-Stadt zu ziehen. „Wir wollten unsere Tochter mit ihren vier Kindern unterstützen“, sagt Edeltraud Dronia. Doch so langsam wendet sich das Blatt: Krankheitsbedingt sind die Eheleute heute teilweise selbst auf Hilfe angewiesen. Am meisten beeinträchtigen die Herz-OP der 81-Jährigen und die eingeschränkte Gehfähigkeit des 88-Jährigen den Alltag – und das, obwohl Wandern immer eine große Leidenschaft des Ehepaars gewesen war. Die Berge hatten es ihnen angetan: „Wir haben viele Wanderurlaube in Österreich, der Schweiz, im Schwarzwald und im Bayerischen Wald verbracht“, erinnert sich der Bundesbankbeamte. Flugreisen nach Mallorca, Gran Canaria und Rhodos zählen ebenso zu den schönen Reise-Erlebnissen.