Schullandschaft in Hückeswagen : Hauptschule ist wieder ein Erfolgsmodell

Hückeswagen Die Montanusschule freut sich über einen guten Zulauf. 26 Kinder besuchen derzeit die fünfte Klasse. Kleine Engpässe gibt es in Chemie und Physik. Mittwoch besuchten zwei ehemalige Fußballprofis die Schüler und trainierten mit ihnen.

Deshalb gab es in diesem Jahr erstmals bei einer eingeschränkten Empfehlung für die Realschule gemeinsame Aufnahmegespräche der Realschule und der Hauptschule im Gebäude der Hauptschule. Mit Erfolg. Viele Eltern haben sich umentschieden und ihr Kind doch an der Hauptschule angemeldet. So startete die Montanuschule Ende August mit 26 Mädchen und Jungen in das fünfte Schuljahr – Rekord, nachdem die Schule in den vergangenen Jahren immer um den Erhalt zittern musste, für den 18 Schüler in der Klasse 5 nötig sind. Rennau freut es, wenn die Hemmschwelle endgültig verschwindet. 26 Kinder in Klasse fünf sind auch deshalb erstaunlich, weil es sich beim jetzigen Jahrgang um den geburtenschwächsten der nächsten Jahre handelt. „Mir ist es wichtig zu vermitteln, dass die Hauptschule lebt. Das soll sich in den Köpfen der Menschen verankern“, sagt Rennau. Dafür würden auch die Konzepte nun noch einmal überarbeitet.