Haupt- und Finanzausschuss Hückeswagen : Friedhofs-Gebühren steigen drastisch

Hückeswagen Die Stadt kalkuliert neu. Ergebnis: Vor allem Urnen-Bestattungen auf dem Kamp werden ab 2020 spürbar teurer. Das trifft viele.

Am Ende des Lebens wird’s nochmal richtig teuer: Die Kosten für eine Bestattung können sich schnell zum Preis für einen Kleinwagen summieren. Daran haben die Kommunen ihren Anteil, wenn sie, wie in Hückeswagen, Betreiber der Friedhöfe sind. Denn zu den Kosten für den Bestatter kommen die Gebühren für die Friedhofsnutzung – und die sind hoch. Derzeit arbeitet die Verwaltung, unterstützt durch die Kommunal- und Unternehmensberatung Robert Roller, an einer rechtssicheren Neukalkulation.

Klar ist: Die Gebühren, die die Stadt ihren Bürgern für die Beisetzung Auf dem Kamp abverlangt, werden ab 2020 drastisch steigen. Das wurde Dienstagabend bei einer ersten Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss deutlich. Vor allem Urnen-Bestattungen werden spürbar teurer. Und damit trifft es viele, weil die Bestattungskultur sich geändert hat: War früher die Beerdigung der Regelfall, nimmt seit Jahren die Zahl der Urnenbestattungen deutlich zu. Auch in Hückeswagen werden mehr Tote eingeäschert als im Sarg zu Grabe getragen. Die Konsequenz ist, dass Urnenbestattungen stärker an der Deckung der Gesamtkosten für den Friedhof beteiligt werden müssen als bisher.

Jedenfalls muss die Stadt konkurrenzfähig bleiben. Der Berater Robert Roller drückte es im Ausschuss so aus: „Für die Bestattung gibt’s keinen Anschluss- und Benutzungszwang.“ Heißt: Kein Hückeswagener muss am Ort beigesetzt werden, weil die Stadt das Angebot Friedhof vorhält. Es gibt Alternativen, mit dem Kolumbarium der Evangelischen Kirchengemeinde auch in Hückeswagen, sonst in Nachbarstädten. Gäbe es aus Kostengründen „Abwanderungen“, hätte die Stadt ein neues Problem: Sinkende Fallzahlen, also weniger Bestattungen auf dem Kamp, würden die Kosten pro Beisetzung und die Gebühren dafür noch weiter steigern.