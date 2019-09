Kindertheater im Kultur-Haus Zach : Klaus Foitzik präsentiert „BuchstAbenteuer“

Hückeswagen In phantasievollen Liedern und Geschichten erleben Kinder die Buchstaben auf ganz neue Weise. Mit dem Gespenst, das schon mal Frau Merkel erschreckt hat, mit einem Chamäleon, das beim Fliegenfangen einen Krampf in der Zunge bekommt, mit der Zauberbrille, die alle Erwachsenen wieder zu Kindern werden lässt und mit vielen anderen Figuren und Geschichten.

Mit einem Mitmach-Konzert für Mädchen und Jungen ab vier Jahren mit Kinderliedermacher Klaus Foitzik setzt das Kultur-Haus Zach an der Islandstraße am kommenden Sonntag, 22. September, ab 15 Uhr die neue Kindertheater-Reihe fort. Im Mittelpunkt der vierten Veranstaltung stehen „Die BuchstAbenteuer“.

Präsentiert werden die „BuchstAbenteuer“ von Klaus Foitzik. In seinen Kinderkonzerten wechselt er die Perspektive und schlüpft selbst in die Rolle eines kleinen Jungen, authentisch, überzeugend und mit einem sicheren Gespür für das, was Kinder begeistert. In einer herzerfrischenden Mischung aus Comedy, Mitmachtheater und Musik wird die Bühne zum Kinderzimmer, wird der große zum kleinen Klaus und das Publikum für eine Stunde zu seinem Spielgefährten, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert.