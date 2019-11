Brauch in Hückelhoven : Bunte Fackeln leuchten bei 25 Martinszügen

Hückelhoven Insgesamt 25 Martinsumzüge ziehen mit den Kindern aus Schulen und Kindergärten durch die Straßen. Noch bis zum 16. November werden die Martinslieder in den Straßen erklingen. Hier die verschiedenen Termine:

Für das Familienzentrum Ratheim St. Johannes der Täufer startet der Martinszug am Dienstag, 5. November, um 17.45 Uhr an der Danziger Straße. Die Kita St. Lambertus Hückelhoven zieht am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr von der Kirche aus los. Für die Grundschulen in Ratheim hat der St. Martinsverein den Zug organisiert, der sich am Donnerstag, 7. November, ab 17.30 Uhr auf dem Schulhof der Realschule zusammenstellt. An der Awo-Kindertagesstätte Ratheim beginnt der Martinszug am Freitag, 8. November, um 18 Uhr. Am gleichen Tag ziehen in Baal die Kleinen vom Kath. Kindergarten St. Brigida um 18 Uhr an der Kirche los, und in Millich geht mit der Interessengemeinschaft St. Martin Millch der Fackelzug um 18 Uhr am Kindergarten Entenweg los.