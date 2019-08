Fußball : VfJ Ratheim ist neuer Stadtmeister

Der VfJ Ratheim freut sich nach dem 3:0-Sieg gegen Viktoria Kleingladbach über Hückelhovener Stadtmeisterehren und feiert gebührend und verdient den schmucken Siegerpokal. Foto: August Kohlen

Hückelhoven Fußball: In Hückelhoven waren die Stadtmeisterschaften nun an der Reihe. Gleich zwölf Mannschaften spielten um den begehrten Siegerpokal, der an den Ohof ging.

Einen neuen Stadtmeister im Fußball hat die Stadt Hückelhoven gesucht – und auch gefunden. Im Finale gewann der VfJ Ratheim mit 3:0 gegen Viktoria Kleingladbach und bekam so den Siegerpokal.

Zwölf Mannschaften kämpften in vier Gruppen um den begehrten Stadtmeisterpokal. In Gruppe A machte der spätere Sieger Ratheim bereits klar, dass man im Titelrennen ein Wort mitreden wollte. Der SV Brachelen und Germania Hilfarth (Ratheim gewann mit 4:0 und 3:0) waren jedenfalls keine spektakulären Hürden für die Kicker vom Ohof. In der Gruppe B bestimmte der TuS Jahn Hilfarth das Geschehen und ließ Borussia Hückelhoven und Ay-Yildiz Hückelhoven kaum Chancen. Auch in den Gruppen C und D waren Mannschaften wie Viktoria Kleingladbach und der SV Roland Millich das Maß der Dinge. Dem SV Baal, Grün-Weiß Schaufenberg, Viktoria Doveren und Germania Rurich blieben da letztlich nur die Statistenrollen.

Alle vier Gruppensieger waren schließlich für die Halbfinalspiele qualifiziert. An dieser Stelle war dann auch definitiv Schluss mit dem lockeren Durchmarsch. Denn jeweils im Elfmeterschießen mussten die beiden Begegnungen entschieden werden. Der VfJ Ratheim setzte sich so knapp mit 7:6 gegen den TuS Jahn Hilfarth durch, während Viktoria Kleingladbach mit 4:1 gegen den SV Roland Millich war. Die Millicher ergatterten immerhin Platz drei, nachdem sie im kleinen Finale mit 2:0 die Hilfarther Mannschaft besiegten.