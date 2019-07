Neue Betreuungsform in Hückeswagen : Bauantrag gestellt für Waldorfkindergarten

Auf dem Gelände an der Ewald-Gnau-Straße, das die Stadt inzwischen an den Schulverein der Rudolf-Steiner-Schule in Bergisch Born verkauft hat, will der Hückeswagener Verein „Zwergenbande“ einen Waldorf-Kindergarten errichten. Baubeginn soll Oktober, die Inbetriebnahme August 2020 sein. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Läuft alles nach Plan, könnte im September der alte Pavillon an der Ewald-Gnau-Straße abgerissen und im Oktober mit den Bauarbeiten des Kindergartens begonnen werden. Der Verein „Zwergenbande“ treibt die Planungen dafür weiter voran.

Den Eröffnungstermin hat Nicola Nocon klar vor Augen: August 2020. Also in etwas mehr als einem Jahr. Für die Planungen, die Genehmigung des Bauantrags und die Bauarbeiten für einen zweigruppigen Kindergarten ist das nicht viel Zeit. Die Hückeswagenerin ist dennoch guter Dinge, dass in etwa zwölfeinhalb Monaten die Erzieherinnen und die ersten Knirpse den Waldorfkindergarten an der Ewald-Gnau-Straße in Betrieb nehmen werden. Das bestätigt sie in einem Gespräch mit unserer Redaktion.