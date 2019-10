Jagdhornbläsercorps Ratheim : Den Bläsern geht der Nachwuchs aus

Ratheim Die Jagdhorn-Bläsergruppe Ratheim hat nur noch 15 Mitglieder. Geprobt wird in der Sporthalle Im Weidengrund.

Es geht Sportvereinen ebenso wie Karnevalsgesellschaften oder anderen Vereinen so: Es wird in der heutigen Zeit immer schwerer, Nachwuchs zu bekommen. Da geht es den Jagdhornbläsern Ratheim nicht anders, wie deren Vorsitzender Alfred Pillich und Chorleiter Heiner Jennissen unisono betonen. „Wenn es schon im Sportbereich immer weniger Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen gibt, was sollen wir da als ,Exoten’ erst machen,“ sagt Alfred Pillich. Sprichwörtlich in das selbe Horn bläst Jennissen: „Wir können einfach nur versuchen, stärker an die Öffentlichkeit zu gehen, sonst verschwinden wir irgendwann komplett in einer Nische.“