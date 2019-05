Kinder : Waldorfkindergarten startet Waldgruppe

Ratingen Neu ist die Initiative, eine Waldgruppe des Waldorfkindergartens zu starten

(RP) Am Donnerstag, 23. Mai 2019, 20 Uhr, findet im Waldorfkindergarten Rafael, Mülheimer Straße 60, ein Infoabend statt. „Wir erläutern die Hintergründe unserer Pädagogik, zeigen unser Räume und beantworten alle Fragen“, so Maria Keuck, Leiterin des Waldorfkindergartens. Und: „Neu ist die Initiative, eine Waldgruppe des Waldorfkindergartens zu starten. Wir möchten im Sommer oder Herbst mit einer Gruppe von Kindern ab drei Jahren täglich im Wald Waldorfpädagogik leben.“ Auch hierzu kann man am 23. Mai sein Kind anmelden. Infos: www.waldorfkindergarten-ratingen.de.