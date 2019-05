Hückelhoven feiert 50. Geburtstag : Alles Gute, Hückelhoven!

Hückelhoven NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird Hückelhoven, vor 50 Jahren zur Stadt erhoben, beim Festakt am 25. Mai würdigen, Guildo Horn bringt ein „Geburtstagsständchen“, die Maus-Show ist zur Freude der Kinder engagiert. Auch die Werbegemeinschaft Hückelhoven feiert: ihren Vierzigsten.

Geburtstag feiert auch die vor 40 Jahren (laut Satzung im Oktober) gegründete Werbegemeinschaft Hückelhoven. So wird es am 26. Mai nicht nur einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geben. Monika Schmitz-Schibbe kündigte ein Straßenkünstler-Festival in der Stadt an. „Artisten der Zirkus-AG werden auf der Parkhofstraße ihre Kunst zeigen, Musikgruppen aus dem Kreis Heinsberg spielen, auch ein Dudelsackspieler wird zu hören sein“, so Schmitz-Schibbe. „Die Parkhofstraße wird an dem Sonntag gesperrt sein“, ergänzte Carsten Forg. „So können die Besucher in Ruhe flanieren.“