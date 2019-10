Einbruchdiebstählen vorbeugen : Unangekündigte Kontrollen des Ordnungsamts und der Kreispolizei

Hückelhoven/Kreis Heinsberg Mit der dunklen Jahreszeit mehren sich Delikte wie Einbrüche. Um dem entgegenzuwirken, hat die Polizei unangekündigte Kontrolleinsätze durchgeführt.

Am Dienstag hat die Kreispolizeibehörde Heinsberg unangekündigt und teilweise in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Hückelhoven verschiedene Kontrollen durchgeführt. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilte, war ein vorrangiges Ziel des Einsatzes, Einbruchsdelikte zu verhindern und Erkenntnisse über die Wege mobiler Einbrecherbanden zu sammeln. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, nehme die Anzahl der Einbruchsdelikte wieder zu. Um dem entgegenzuwirken, kontrollierten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten verdächtige Fahrzeuge und Personen. Auch Polizisten in ziviler Kleidung waren im Einsatz. Die nun gewonnenen Erkenntnisse werden jetzt dahingehend ausgewertet, ob sie für die Ermittlungen der Polizei im Rahmen bekannter Einbruchsdiebstähle von Bedeutung sein können.