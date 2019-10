Konzert für Kinder in Hückelhoven : „Hänsel und Gretel“ als Konzert zum Mitsingen

Hückelhoven Kinder machen mit beim Singspiel „Hänsel und Gretel“, das die Kreismusikschule in der Aula in Hückelhoven aufführt.

Zu einem weiteren Sonderkonzert anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens lädt die Kreismusikschule Heinsberg ein. Für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren wird am Sonntag, 3. November, um 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. Das interaktive Singspiel lädt die Kinder zum Mitfiebern und Mitsingen ein.

Bei diesem Musikprojekt handelt es sich um eine verkürzte Singspielfassung der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. Konzipiert hat diese Fassung Natalie Diart, Gesangsdozentin an der Kreismusikschule. Sie ist auch verantwortlich für die Regie und die musikalische Vorbereitung der Gesangssolistinnen. Das Besondere an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Musikschularbeit. So werden Kindergruppen aus der musikalischen Früherziehung in den städtischen Kindergärten in Hückelhoven das „Hänsel und Gretel-Lied“ zur Aufführung beisteuern. Die Betreuung der Kita-Kinder liegt bei den Früherziehungslehrerinnen Ute Küppers und Silke Peters.