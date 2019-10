Konzert zum Stadtmusikfest Hückelhoven : Lieder in Moll von Liebe und Sehnsucht

Info

Fado Der Begriff Fado ist entwickelt aus dem lateinischen „fatum“, „Schicksal“ auf Deutsch. Vor allem in der Hauptstadt Lissabon gehört der Fado zum abendlichen Leben in der Altstadt, wo in Restaurants Sängerinnen und Sänger spontan, ohne Instrumenten-Begleitung ihre Stücke in teils dramatischen Auftritten bieten.