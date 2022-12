Volksbank und Realschule helfen Spenden an die Tafeln retten manchem das Weihnachtsfest

Zwei Fenster in Sichtweite des alten Förderturms. Die Flügel stehen weit offen. Vor den Fenstern warten in der Kälte geduldig Menschen. Einige von ihnen unterhalten sich in ukrainischer Sprache. Die Ehrenamtlichen der Tafel in Hückelhoven füllen die mitgebrachten Taschen und Tüten mit Lebensmitteln. Das geschieht zweimal in der Woche, erklärt Heinz-Josef Schmitz, 1. Vorsitzender des Vereins, den alle nur Juppi rufen: „Mit unseren eingesammelten Lebensmitteln helfen wir 1600 Menschen, die als Kunden zu uns kommen. Das bedeutet, dass permanent viel ranzuschaffen ist.“ Aber diese Herausforderung sei dank der guten Zusammenarbeit mit den Discountern, aber auch mit einem Landwirt in Niederzier und einem Gemüsebauer in Gangelt, gut zu meistern.