Gewerbegebiete im Kreis Heinsberg sollen schneller wachsen Unternehmen fordern mehr Tempo

Die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Heinsberg fordern deshalb, dass die politischen Entscheider in den Kommunen und auf Landesebene die im Landesentwicklungsplan ausgewiesene Fläche in Geilenkirchen als Standort für „die Industrie von morgen“ mit innovativen und zukunftsweisenden Konzepten – von Mobilität über Entwässerung bis hin zur Energieversorgung – vorantreiben. Außerdem müsse das Gewerbegebiet schnellstmöglich an die umliegende Verkehrsinfrastruktur angebunden werden. Dazu zählt auch eine Anbindung in nördlicher Richtung an die A 46. Ein Alleinstellungsmerkmal der FSI soll zudem ihre direkte Bahnanbindung werden. Um dort künftig Güterzüge auf die Schiene zu bringen, sei jedoch ein Ausbau beispielsweise an der „Rheydter Kurve“ erforderlich.