Konzert in Hückelhoven Höhner vereinen die Menschen an Weihnachten

Der Saal wird dunkel, viele Menschen haben sich mit Weihnachtsmützen in dem weihnachtlich geschmückten Saal eingefunden, sie warten gespannt, noch herrscht Gemurmel in den Sitzreihen, bis die Glocken des Kölner Doms zu läuten beginnen, und der erste gesungene Ton erklingt. „Come they told me. Pa rum pum pum pum“, beginnt Patrick Lück das Lied. Gleichzeitig lediglich ein Trommelspiel als Begleitung auf der Bühne. Doch woher kommt der Gesang?