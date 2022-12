Gut gemacht Spenden von Mönchengladbacher Organisationen und Vereinen

Durch den Krieg in der Ukraine ist auch eine umfassende Gesundheitsvorsorge nicht mehr sichergestellt – besonders für Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen. Daher hat die in Mönchengladbach ansässige Erika-Moll-Kinderhilfe die Mukoviszidose-Ambulanz der Kinderklinik Mainz und den Verein Atemspende beim Ankauf von Medikamenten zur Versorgung ukrainischer Mukoviszidose-Patienten mit einer Spende von 2000 Euro unterstützt. Davon können über 20 an Mukoviszidose erkrankte Kinder und Jugendliche für mehrere Monate mit Medikamenten versorgt werden. Die Medikamente werden von Privatpersonen oder per Flugzeug an die ukrainische Grenze gebracht und von dort aus über eine Ärztin an Krankenhäuser in der Ukraine weitergeleitet.