Projektwoche in Hilfarth Grundschüler sammeln Elektroschrott

Als die Delegation des Entsorgungsunternehmens Schönmackers am Freitagmorgen auf den Schulhof der Grundschule in den Rurauen in Hilfarth fuhr, traute sie beim Anblick der Masse an Elektroschrott ihren Augen nicht. Schnell war klar, dass das eine Fahrzeug nicht ausreicht und ein zweites geordert werden muss. „Danke, dass ihr uns so viel Arbeit bereitet habt“, sagte Tamara Constantin, Betriebsleiterin bei Schönmackers, mit einem Augenzwinkern. Dass die Kinder in den vergangenen Tagen so viel Elektroschrott gesammelt haben, das war sowohl für das Entsorgungsunternehmen als auch für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte eine echte Überraschung.