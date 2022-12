Aufzeichnung des WDR Radiogottesdienst an Heiligabend aus Baal

Die Parkverbotsschilder für den 23. Dezember rund um die evangelische Kirche in Baal stehen bereits und lassen erahnen, dass an diesem Tag im beschaulichen Hückelhovener Ortsteil Großes vonstattengeht. Der Bereich vor der Kirche ist nämlich für ganz spezielle Fahrzeuge reserviert – die Übertragungswagen des WDR, die dafür sorgen, dass aus der evangelischen Kirche in die gesamte Republik gesendet werden kann. Denn in Baal wird am Freitag um 18 Uhr die Christmette als Radiogottesdienst aufgezeichnet, die am Samstagabend um 22 Uhr auf WDR 5 ausgestrahlt wird.