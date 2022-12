Ratinger Hilfe Über 140 Honiggläser für die Ratinger Tafel

(RP) Die Tafeln in Deutschland haben große Probleme, ihre sozialen Aufgaben zu erfüllen. Nie zuvor waren so viele Menschen auf Lebensmittelspenden angewiesen. Gestiegene Energiekosten sowie die steigende Zahl der Kriegsflüchtlinge sind eine Ursache hierfür. Immer mehr Menschen können sich auch am Ende des Monats kaum noch Lebensmittel kaufen und bringen mit ihrer verstärkten Nachfrage die Tafeln an ihre Grenzen.