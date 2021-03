Corona-Entwicklung im Kreis Mettmann : Virusmutation in 54 Prozent der Fälle nachgewiesen

43 Neuinfektionen sind dem Kreis am Montag gemeldet worden. Die Inzidenz fällt leicht. 70 Corona-Patienten werden in Krankenhäusern versorgt. Unser Überblick über die Corona-Lage im Kreis Mettmann.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Montag 1015 Menschen, genauso viele wie am Sonntag. Davon leben in Erkrath 85 (+1; 8 neu, 7 genesen), in Haan 66 (-3; 2 neu, 5 genesen), in Heiligenhaus 76 (+/-0; 0 neu, 0 genesen), in Hilden 93 (-2; 2 neu, 4 genesen), in Langenfeld 68 (+8; 8 neu, 0 genesen), in Mettmann 101 (+6; 8 neu, 2 genesen), in Monheim 57 (-1; 4 neu, 5 genesen), in Ratingen 203 (-5; 5 neu, 10 genesen), in Velbert 217 (-5; 5 neu, 9 genesen) und in Wülfrath 49 (+1; 1 neu, 0 genesen). Insgesamt meldet der Kreis am Montag 43 Neuinfektionen.