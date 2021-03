18 Tonnen Zink in Hilden gestohlen : Polizei nimmt Einbrecherbande fest

18 Tonnen Zink in Hilden gestohlen

Hilden/Mülheim Erfolg für die Polizei nach wochenlanger Observation: Vier Männer haben in Hilden 18 Tonnen Zink gestohlen und sind anschließend im Ruhrgebiet festgenommen worden.

Ein Diebstahl an der Düsseldorfer Straße in Hilden hat für mehrere Festnahmen im Ruhrgebiet gesorgt. Polizisten hatten die Männer bei der Tat beobachtet und verfolgt.

Bereits Mitte Februar waren die Einbrecher in ein Gebäude in Mülheim an der Ruhr eingestiegen und hatten Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelte zunächst einen Tatverdächtigen, den sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Anschluss observierten. „Die Mülheimer Zivilfahnder ließen den Mann fortan nicht mehr aus den Augen“, erklärte ein Polizeisprecher. Dabei fielen ihnen drei weitere Männer ins Auge, die sie zu den Komplizen des Mannes zählten.