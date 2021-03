Tat in Hilden : Exhibitionist entblößt sich vor Mädchen

Hilden Die Polizei sucht Zeugen einer Tat, die sich am Sonntagmittag im Hildener Norden abgespielt hat. Dort hat sich ein 50 bis 60 Jahre alter Mann einem Kind in schamverletzender Art und Weise gezeigt.

Ein 50 bis 60 Jahre alter Mann soll sich am Sonntag in Hilden einem Kind in schamverletzender Art und Weise gezeigt haben. Das meldet die Polizei am Montag. Demnach hat der Exhibitionist das Mädchen gegen 13.05 Uhr an der Karlrobert-Kreiten-Straße im Hildener Norden angesprochen und sich entblößt.