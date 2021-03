Corona-Entwicklung im Kreis Mettmann : Zahl der Infizierten steigt auf über 1000

187 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt an diesem Wochenende. Die Inzidenz steigt damit weiter deutlich an. Die Zahl der aktuell positiv getesteten Menschen ist wieder viertstellig. Unser Überblick am Sonntag.

Fallzahlen Nachweislich am Coronavirus infiziert sind im Kreis Mettmann am Sonntag 1015 Menschen, 80 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 84 (+3; 17 neu, 14 genesen), in Haan 69 (+6; 7 neu, 1 genesen), in Heiligenhaus 76 (+9; 19 neu, 10 genesen), in Hilden 95 (+3; 23 neu, 20 genesen), in Langenfeld 60 (+/-0; 6 neu, 6 genesen), in Mettmann 95 (+21; 22 neu, 0 genesen), in Monheim 58 (+2; 12 neu, 10 genesen), in Ratingen 208 (+7; 29 neu, 22 genesen), in Velbert 222 (+25; 43 neu, 17 genesen) und in Wülfrath 48 (+4; 9 neu, 5 genesen). Insgesamt meldet der Kreis am Wochenende 187 Neuinfektionen. Hotspots gibt es laut Kreis keine, das Infektionsgeschehen sei diffus.