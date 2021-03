Auto und Führerschein sichergestellt : Polizei stoppt illegales Autorennen in Hilden

Hilden Ein 19-jähriger Hildener soll sich mit einem Unbekannten auf der Gerresheimer Straße in Hilden ein illegales Autorennen geliefert haben. Die Polizisten stellten den Führerschein sowie das Fahrzeug des Hildeners sicher.

Laut Polizei fährt am Sonntag gegen 23.40 Uhr ein Streifenwagen über die Gerresheimer Straße von Erkrath kommend in Richtung Hilden. Vor dem Kreuzungsbereich zum Nordring kommen den Beamten zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Die Polizisten verfolgen die Autos mit bis zu 140 km/h. Während ein blauer Ford auf die A46 in Richtung Düsseldorf fährt, nimmt der 19-Jährige die Gerresheimer Straße in Richtung Unterbacher See. Im Bereich der Kreuzung zur Rothenbergstraße können die Beamten den jungen Mann anhalten und kontrollieren.