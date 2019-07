Hilden : Junge Musiker beziehen ihr Publikum mit ein

„JeKits“ steht für „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Beim ersten Jekits-Tag in Hilden waren 250 Kinder auf der Stadthallenbühne in Aktion. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der große JeKits-Tag brachte am Sonntag 250 Grundschüler zum Musizieren auf die Bühne der Hildener Stadthalle.

Der Klang dutzender Blockflöten erfüllte den Raum wie das Summen eines Mückenschwarms. Flirrende Streicher kamen hinzu, Gitarren, Keyboards und weitere Bläser vervollständigten das Klangbild. Dann beendete das Klatschen hunderter Hände auf Kommando das Lied „Fing mir eine Mücke heut“. Es folgte ein kurzer Moment der Stille, dann brandete Applaus auf: Beim großen JeKits-Tag in der Hildener Stadthalle standen und saßen Sonntagnachmittag nicht nur Grundschulkinder aus Hilden, Neuss und Solingen auf der Bühne und zeigten ihre musikalischen Fertigkeiten. Auch das Publikum in den restlos gefüllten Sitzreihen, bestehend aus Eltern, Großeltern und Geschwistern, lehnte sich keineswegs entspannt zurück. „Sie werden heute mitmachen und mitraten“, hatte Moderatorin Anne Kussmaul vorab angekündigt.

Das Mikro übergab sie mehrfach an Schüler, die die Zuschauer auf die Probe stellten – mit Quizfragen rund um „JeKits“. Das Bildungsprogramm, dessen Kürzel für „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ steht, ermöglicht Grundschülern in Nordrhein-Westfalen einen Zugang zu Musikinstrumenten – oder eben, je nach dem Schwerpunkt der Schule, auch eine Grundbildung in Gesang oder Tanz. Getragen von der gleichnamigen Stiftung mit Sitz in Bochum und vom Land NRW gefördert trat das Programm im Schuljahr 2015/16 landesweit die Nachfolge von JeKi („Jedem Kind ein Instrument“) an.