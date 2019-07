Hilden : Der Käfer als Cabrio war Kult

Urlaubsreise durch den Schwarzwald in den 1960er Jahren. Foto: Erich Creutz

Hilden Das allererste Auto von Erich Creutz war ein VW Käfer Cabrio. Es war Liebe auf den ersten Blick. 14 Autos hat der Hildener schon gefahren, fünf davon waren Käfer-Cabrios. Der 76-Jährige hat aus seinen Autogeschichten sogar ein beeindruckendes Buch gemacht.

Erich Creutz hat die Geschichte seiner Mobilität genau dokumentiert: 1951 Tretroller „Wolf“. 1957 kaufte er seinem Meister ein gebrauchtes Fahrrad ab. 1959 machte er ein von Nachbarn geschenktes, defektes Moped (NSU Quickly) wieder flott. „Mein erstes Auto war ein VW Käfer mit 140.000 Kilometern auf dem Tacho und defektem Verdeck“, kann sich Creutz noch gut erinnern. Damals war er 18 Jahre jung und hatte gerade den Führerschein gemacht: „Es hat 1000 Mark gekostet und hatte das Kennzeichen D-DX 413. Ich habe an einer freien Tankstelle gejobbt und mir so das Geld verdient.“

Creutz zweiter Wagen war ein Fiat 500, der jedoch nach vier Jahren wegen fortschreitendem Rost auf dem Schrottplatz landete. Von Mai 1967 bis Anfang 1984 hat der Hildener nur noch VW Käfer Cabrio gefahren. „Wir haben damit den Rursee in der Eifel, den Tegernsee und Umgebung in Bayern, das Gutachtal im Schwarzwald, Österreich, Italien und Frankreich erkundet - mit einem kleinen Anhänger hinten dran.“

Cabrio und Anhänger waren für Transporte durchaus praktisch. Das zeigte sich, als die Familie 1974 in Hilden ein Haus baute. „In Düsseldorf-Lierenfeld gab es ein Angebot für Nut- und Federholzbretter mit sechs Meter Länge“, erinnert sich der Hildener an einen besonderen Materialtransport. Er legte die Bretter längs über das Cabrio und hinten in den Anhänger: „Gut, dass uns damals kein Polizist gesehen hat.“ 1978 schrottete ausgerechnet ein Fahrlehrer sein bildschönes, rotes Käfer-Cabrio; es war der Käfer Nummer fünf.