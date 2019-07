Hilden : Friedel W. Warhus zeigt im H6 seine Werke

Hilden In der aktuellen Werkreihe beschäftigt sich der Hildener mit dem Bilddiskurs zwischen Harmonie und Disharmonie.

(RP) In den langen Jahren seines Schaffens war und ist Friedel W. Warhus ein Künstler, der das „Bilder machen“ immer weiter und tiefer reflektiert. In der aktuellen Werkreihe beschäftigt sich Warhus mit dem Bilddiskurs zwischen Harmonie und Disharmonie. Die beiden

Die Künstlerin Henriëtte Astor, eine langjährige künstlerische Weggefährtin von Warhus beschreibt seinen Malstil so: „Warhus komponiert, tastet und testet sich an das Ergebnis heran. Das Bild wird spontan und direkt auf der Leinwand entwickelt und konstruiert. Es gibt keinen Entwurf, nur das Lebensgefühl und die Sinnlichkeit des Künstlers in dem kreativen Prozess spielt eine Rolle. Man erkennt die Malerei von Friedel W. Warhus an bestimmte Farbnuancen und Strukturen. Es werden Farbflächen und Farbkleckse auf die Leinwand geschleudert, dann wieder entstehen feingliedrige, ziselierte Farbstrukturen, mit einem immer wechselnden Pinselduktus, von wild bis elegant. Satte Farbflächen wechseln sich mit leicht hingehuschten zarten Flächen und Linien ab. Es sind immer wieder Fantasiereisen mit unbekanntem Ziel.“ Mit der Ausstellung im Haus Hildener Künstler, Hofstraße 6, lädt der Künstler Besucher auf diese Reise ein.