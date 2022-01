Fußball : VfB 03 Hilden II testet personell auf Sparflamme

Rafaelle Lavalle (links) feierte in der zweiten Mannschaft sein ganz besonderes Erfolgserlebnis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Die Zahl der verletzungsbedingten Ausfälle ist hoch – das beeinträchtigt auch die Vorbereitung der Hildener Landesliga-Mannschaft.

Eine optimale Einstimmung auf den Rückrundstart am 6. März sieht sicher anders aus. Auch beim 1:1 (0:0) im Vorbereitungsspiel beim gleichklassigen VfB Speldorf , Sechster in der Landesliga Gruppe 3, standen dem VfB Hilden 03 II gerade einmal 14 Akteure zur Verfügung. „Die Liste unserer meist verletzungsbedingten Ausfälle ist lang, damit können wir fast ein komplettes Team stellen“, bringt Fabian Nellen die angespannte Personal-Lage auf den Punkt. Auch der Coach selbst musste zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests eine Woche pausieren, stand vergangenen Freitagabend erstmals wieder auf dem Trainingsplatz.

Ordentliches Landesliganiveau bescheinigte Nellen, der die taktische Grundordnung verändert hatte, der Partie eigentlich nur in der ersten Halbzeit. „Ähnlich wie wir spielte auch Speldorf hinten mit einer Dreier- bzw. Fünferkette. Das System war für unsere Jungs anfangs gewöhnungsbedürftig, funktionierte aber ordentlich, als wir uns darauf eingestellt hatten“, schätzte der 35-jährige Coach das Geschehen bis zur Pause ein. Oliver Krizanovic (2) und Dominik Rodrigues-Figueiredo verpassten bis dahin drei gute Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel war die Begegnung aus Sicht des Übungsleiters über weite Strecken geprägt von zahlreichen fußballerischen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten. Klasse herausgespielt indes die Hildener Führung (63.). Niklas Strunz bereitete über die rechte Seite vor und der erst acht Minuten zuvor eingewechselte Rafaelle Lavalle ließ dem gegnerischen Torsteher mit einer sehenswerten Direktabnahme keine Abwehrchance. Für den zu Beginn seiner Seniorenzeit 2017 zunächst zwei Saisons lang fest zum Bezirksligakader zählenden, aber in der Folge durch Verletzungen ein ums andere Mal zurückgeworfenen und aktuell in der dritten Mannschaft spielenden 23-Jährigen zweifellos ein Erfolgserlebnis.

„Eigentlich hätten wir mit der Führung im Rücken etwas souveräner auftreten müssen, fingen uns aber nur acht Minuten später durch einen Sonntagsschuss am Samstagnachmittag den Ausgleich ein“, so Nellen. Speldorfs Marvin Hohensee bezwang VfB 03-Keeper Michael Miler mit einem Treffer aus halbrechter Position hoch in den linken Torwinkel. Das war‘s dann auch, weil beide Mannschaften über gut gemeinte Ansätze nicht mehr hinauskamen.