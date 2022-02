Basketball : TuS Hilden festigt seinen Spitzenplatz

Mit einem klaren Erfolg beenden die Oberliga-Basketballer ihre englische Woche. Am Samstag tritt der Tabellenführer beim Verfolger Mettmann-Sport an.

TuS Hilden – SG Langenfeld 86:66 (42:32). Im Oberliga-Derby fuhren die TuS-Basketballer einen Pflichtsieg ein. Allerdings taten sich die Hildener in den ersten 30 Minuten schwer. Bereits im ersten Viertel deutete sich an, dass Schlusslicht Langenfeld die Begegnung nicht kampflos abgeben wollte. Zwischenzeitlich lagen die Gäste sogar mit 13:11 (5.) vorne, ehe der TuS mit einem 8:2-Lauf zum 19:15 (7.) das Kommando übernahm. Ende des ersten Viertels führte die Mannschaft von Nadine Homann mit 23:20. Im zweiten Abschnitt hatten die Hildener weiter die Nase vorn, bauten ihren Vorsprung aber lediglich auf 42:32 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ sich die SGL nicht wirklich abschütteln. Beim 45:52-Rückstand (25.) hatten die Gäste weiter Sichtkontakt. Erst in der Folge verschafften sich die Hildener ein größeres Polster. Mit einer 63:51-Führung ging der Tabellenführer in den Schlussabschnitt und setzte sich in den nächsten drei Minuten auf 70:53 ab. Damit war der Widerstand der Langenfelder endgültig gebrochen. „Bei drei Spielen und einem Training innerhalb von sieben Tagen ist das in Ordnung“, erklärte Nadine Homann. Die Trainerin war zufrieden, dass ihr Team die ungewohnte englische Woche erfolgreich meisterte und nun abwarten kann, wie sich die Verfolger Mettmann-Sport und TV Jahn Königshardt in ihren Nachholbegegnungen schlagen. Das Derby des Zweiten gegen den Dritten fiel vergangenen Samstag coronabedingt aus.