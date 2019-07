Hilden : Familie Schürg gibt Kochshop ab

Hilden Das Geschäft läuft weiter. Anja Schürg arbeitet jetzt im Sanitätshaus Vital.

Viele Jahre lang haben Anja und Christoph Schürg das Fachgeschäft an der Schulstraße in Eigenregie geführt. Im September 2017 erprobten sie ein neues Konzept. Sie blieben zwar selbstständig, doch die Ware kam von der Firma „Küchenprofi“. Jetzt hat das Ehepaar das Fachgeschäft abgegeben. Der Kochshop bleibt erhalten und läuft ab Juli unter neuer Führung weiter. Anja Schürg arbeitet jetzt als fest angestellte Verkäuferin im Sanitätshaus Vital: „Ich bin jetzt über 50 und froh über eine feste Anstellung.“ Das Ehepaar hat sich mit einer ganz besonderen Aktion verabschiedet. Wenn Kunden eine Plastiktüte wünschten, gaben sie diese nicht gratis ab, sondern verlangte dafür zehn bis 20 Cent. Sie behielten das Geld aber nicht für sich, sondern spendeten es dem Kinderschutzbund Hilden. „Seit Jahren schon kassieren wir Geld für Plastiktüten, denn was nichts kostet wird auch nicht wertgeschätzt. Damit haben wir nicht nur unseren Tütenverbrauch drastisch reduziert, sondern auch ein hübsches Sümmchen zusammen bekommen. Wenn die Kunden wissen, dass wir das Geld spenden, geben sie gerne auch etwas mehr“, berichtet Anja Schürg.