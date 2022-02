Leichtathletik : Sonntag steigt die nächste Runde der Hildener Winterlaufserie

Hilden Der erste Lauftag stieß bereits auf großes Interesse, denn in der Corona-Pandemie ist die Lust groß, endlich mal wieder im Wettkampf die Form zu überprüfen.

Der Auftakt der Hildener Winterlaufserie war mit rund 500 Startern in Corona-Zeiten ein Erfolg. Inzwischen ist die Anmeldung für den nächsten Lauftag, der am Sonntag, 6. Februar im Hildener Stadtwald über die Bühne geht, wieder geöffnet. Dann wagen die nächsten Sportler den Einstieg in die Laufveranstaltung, mit der die Hildener AT in Pandemie-Zeiten unter 2G‑Bedingungen wieder Lust auf den „realen“ Wettkampf wecken will. In allen Altersklassen gibt es Neuanmeldungen für die zweite Runde der Jubiläumsausgabe. Nachmeldungen vor Ort sind auch diesmal nicht möglich.